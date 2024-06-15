HGS ödemeleri için kritik uyarı geldi. Sakın yapmayın

PTT AŞ. vatandaşları Hızlı Geçiş Sistemi'yle ilgili uyardı. HGS ödemelerinde gelen kısa mesajlara ve bakiye yüklemesi gerçekleştirirken, sahte internet adreslerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

PTT tarafından yazılı duyuru yapıldı. Dolandırıcıların, vatandaşlara gönderdikleri kısa mesajlar aracılığıyla ödeme yapmalarını teşvik ettikleri ve sahte internet adresleri üzerinden bakiye yükleme girişiminde bulundukları belirtilen yazıda, HGS ödemelerinde kullanılan şirket isminin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı vurgulandı.

Yazıda şu bilgilere yer verildi:

Kamuoyu Bilgilendirmesi

Şirketimiz isminin bazı yazılı ve görsel basın ile birlikte sosyal medya mecralarında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Dolandırıcılık eylemleri kapsamında vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderildiği ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildikleri belirlenmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz.

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmî HGS internet siteleri olan https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ ve https://hgs.pttavm.com/ adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.