HGS'ye gelecek zam beli oldu. Araç sahipleri hazır olun

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt limit fiyatlarına Temmuz ayında %40 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Nisan ayında %75 zam yapılan HGS fiyatlarının, yeniden artışa geçeceği ifade edildi. Bankacılık sektörü, bu zamları kullanıcılarına duyurmaya başladı.

Yeni düzenlemeye göre, Nisan ayında 175 TL'ye çıkarılan alt limit Temmuz zammıyla 245 TL'ye yükselecek. Bankalar, müşterilere bu hafta içinde zam bilgisi verecek. Özel bankalara, zamlı tarifeler talimat yoluyla iletilmiş durumda olacak.

HGS KULLANICILARININ BAKİYE SIKINTISI YAŞAMAMASI İÇİN 245 TL OLACAK

Otomatik yükleme tutarı, HGS kullanıcılarının bakiye sıkıntısı yaşamaması için 245 TL olarak güncellenecek. Bu düzenlemeyle otoyol ve köprü geçişlerinde sorun yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

DOĞALGAZ FİYATLARININ DA ARTMASI BEKLENİYOR

Ekonomistler, HGS fiyatlarında yapılan zamların enflasyonla mücadele hedefiyle çeliştiğini belirtiyor. Elektrik fiyatlarındaki %38'lik artışın ardından doğalgaz fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. Akaryakıt, sigara ve alkol gibi ürünlere yapılan zamlar, enflasyonun artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

HGS kullanıcıları ise sürekli yükselen fiyatlar nedeniyle şikayetçi. Bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla yapılan HGS yüklemelerinde yeni fiyatlarla karşılaşacak olan kullanıcılar, zamların genel yaşam maliyetini artıracağı endişesini taşıyor.