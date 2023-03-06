Pınar Deniz'den deprem paylaşımı. ''Hiç geçmeyecek bir acı''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu.

Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da hissedilen depremler sonrasında 45 bin 968 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem bölgesi için pek çok ünlü isim seferber oldu. 'Türkiye Tek Yürek' gecesinde bağış toplayan oyuncu Pınar Deniz de o isimlerden biriydi.

Felaketin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Deniz, duygularını dile getirdi. Oyuncu, "Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı... Ruhum yorgun, kızgın sıkışmış... Unutmayacağım, unutmayacağız" dedi.

