Hiç görmediği babasından 800 bin tl borç kaldı hayatı karardı

Kaynak: İHA
Hiç görmediği babasından 800 bin tl borç kaldı hayatı karardı

Bursa'da yaşayan 29 yaşındaki Fatma Karaca, hiç tanımadığı babasından kalan 800 bin TL'lik borcu ödeyecek durumda olmadığını belirtti.

Fatma Karaca’nın dram dolu hayatı, 5 yaşındayken babası Remzi Kürtçü’nün ailesini terk etmesiyle başladı. Annesi Gülşen Kürtçü, resmi olarak boşanmasa da başka bir adamla dini nikahla evlendi. 16 yaşına kadar annesiyle yaşayan Fatma, daha sonra evlenerek Karaca soyadını aldı.

Fatma Karaca, 23 yaşına geldiğinde Tekirdağ'daki bir hastaneden gelen telefonla babasının öldüğünü öğrendi. Bursa'dan Tekirdağ'a giderek babasının cenazesini teslim aldı ve Hamitler Mezarlığı’na defnetti.

Ancak Fatma Karaca, geçtiğimiz günlerde evine gelen bir tebligatla hayatının ikinci şokunu yaşadı. Tebligatta, babasının 800 bin TL borcu olduğu ve bu borcun 1 hafta içinde ödenmesi gerektiği bildirildi. Karaca, soluğu adliyede aldı fakat babasının ölümünden sonraki ilk 15 gün içinde reddi miras yapmadığı için hukuki olarak borcu reddedemeyeceğini öğrendi.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Karaca, "Babam vefat ettiğinde kimsesizler mezarlığına gömülecekti. Ben dayanamadım, son görevimi yerine getirmek istedim. Tekirdağ'dan Bursa'ya getirip ona bir mezar yeri satın aldım. Şimdi ise 800 bin TL’lik borçla karşı karşıyayım. Bu borcu ödeyecek hiçbir gücüm yok. Sadece bir maaşla geçiniyorum ve zaten birçok borcum var. Hiç görmediğim, tanımadığım bir babadan kalan bu borcu kabul edemiyorum" dedi.

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