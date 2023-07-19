Hicri yılbaşı Müslüman alemi için kutsal sayılmaktadır. Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilir. Peki, Hicri yılbaşı nedir? 2023 Hicri yılbaşı ne zaman hangi tarihe denk geliyor?

Müslümanlar açısından önemli günlerden biri olan Hicri yılbaşı yani Muharrem ayının başlangıcı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' olarak nitelendirilen bu ayın başlangıcı olan bugün için okunacak dualar ve yapılması gerekenler araştırılıyor.

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının ne zaman olduğu merak konusu oldu.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır.

Kameri yılda, güneş değil ayın hareketleri esas alınır. Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile başlar.

Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. Ömer devrinde olmuştur. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622), İslâmî takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi.

HİCRİ YENİ YIL NE ZAMAN?

2023 yılı Muharrem ayı 19 Temmuz tarihinde başlıyor. Bu günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir. Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.