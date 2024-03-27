Hidayet Türkoğlu minnettar

Türkoğlu, “İnşallah ülkemize daha önce de geldiği gibi bu sezon da kupalar gelir" derken kulüplere çok teşekkür ettiklerinin altını çizdi.

Basketbolda 29 Haziran – 7 Temmuz tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Türkiye’nin organizasyonun C Grubu'ndaki rakipleri Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya oldu.

Kura çekiminin ardından FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, “Avrupa basketbolunun başındaki insanların burada kura çekimine katılması bizi gerçekten mutlu etti. FIBA Başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlarda onların katılımı bizi daha çok mutlu ediyor.

Halkımızın gerek milli takımımızı, gelecekte yıldız olabilecek oyuncuları izleyeceklerini, yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu şöyle devam etti:

Kulüpler anlamında, onların yatırımlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu arkadaşlarımız kulüplerinde bu gelişimi sağlıyorlar ve milli takımda oynama hakkı kazanıyorlar. O yüzden buradan kulüplere altyapıya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.

Biz sadece o farklı oyuncuları kısa sürede bir araya getirerek milli takım anlamında başarılar getirmeye çalışıyoruz. Bütün kredi kulüplerimizindir. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Onlara ne kadar yardımcı olabilirsek bu bizi mutlu ediyor. Bu organizasyonlar başarı da olursa daha anlamlı olacaktır.



