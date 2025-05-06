Hıdırellez, "Bahar Pikniği" ile kutlandı! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Çankaya Belediyesi, baharın gelişini ve bereketi simgeleyen Hıdırellez'i, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği piknikle kutladı. Belediye bünyesinde bulunan 27 Çankaya Evi'nden kursiyerlerin buluştuğu etkinlik müzik, dans ve çeşitli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Tutku Kurt Bayyurt ve Anıl Çetin de katıldı. Etkinliğin açılışında, Başkan Yardımcısı Bayyurt, dilek ağacına nazar boncuklu kurdele bağlayarak geleneksel Hıdırellez ritüelini başlattı.

Piknik boyunca vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Katılımcılar, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaparken, Çankaya Belediyesi’nin ikram aracı da çay ve su servisi yaptı.