Hıdırlık Kulesi seyir terası bitiyor

Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkacak olan kompleks, yerli ve yabancı turiste kazandırılacak. Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

NEREDEYSE BİTİYOR!

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri devam ediyor. Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajları tamamlanmış, antik kalıntıların ve tüm alanın aydınlatmasına yönelik de cam yüzeylerin altı ve kule aydınlatma çalışmaları da bitmek üzere. Tarihi Hıdırlık Kulesi'ndeki bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışması da tamamlandı. Projenin ikinci etap çalışmaları kapsamında kısa bir süre içinde kulenin güney tarafında bulunan desenli taban mozaik alanın cam yüzeyle kapatılma çalışmasına başlanacak.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BİR TÜNEL

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarda bugüne kadar, 93 yıllık buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.