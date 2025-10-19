Türkiye’de ve dünyada şiir sanatının bittiği algısı yaygınlaşırken aslında gerçeğin pek de öyle olmadığını gösteren rakamlar var. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol verileri 2024 yılında Türkiye’de 3 bin 622 şiir kitabı çıktığını ve bu kitapların 2 milyon 971 bin adet basıldığını gösteriyor.

Şiir geleneğini sürdüren kitapların son örneklerinden biri Hikmet Çelenk’in kaleminden çıkan “Derin Duygular.” Kitabını merhum eşi Pervin Çelenk’e adayan Hikmet Çelenk “Okurken kendinizden bir parça bulursanız, bir dizede durur, bir sözde derinleşirseniz, bilin ki amacım yerine ulaşmıştır” diyor.

Şiirlerin yanı sıra özlü sözlerin de yer aldığı kitabın kapağında “Dil yalanı çok sever, sevgi asla yalan söylemez” cümlesi yazarın yazma motivasyonunu ifade etmesi bakımından dikkat çekiyor.

Tarım Bakanlığı’ndan emekli ziraat mühendisi Hikmet Çelenk eşini kaybetmesinin ardından zamanının büyük bölümünü yazmaya ayırdı. Kitap Zet Yayınları’ndan çıktı.