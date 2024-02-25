Hikmet Karaman '2 maça bakar' diyerek küme düşme potasını açıkladı

Karaman, basın toplantısında, skordan çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Çünkü Alanya maçında geri dönmüştük. Bunu sürdürüp seri galibiyetler istiyorduk." dedi.

Karaman, hafta içinde çalıştıkları, maç planlarındaki ilk 45 dakikadaki takım ile maçtaki ilk 45 dakikadaki takım arasında farklılıklar olduğunu belirterek, şunları ekledi:

"Bunu kendimizle paylaşıyoruz. Orada yapmam gereken şeyler var. İlk yarı Trabzonspor, ikinci yarı son 30 dakika Adana Demirspor diyebiliriz. İlk yarı Atal'ın sakatlanması bizim için şanssızlıktı, önemli oyuncumuzdu. İkinci yarı Nani'nin ortasında top gol olsa maç başka yöne gidebilirdi.

Yeni bir takımız. Bu takım, mağlubiyetlerden kurtulacak güce sahip. Adana Demirspor iyi çıkış yapacağına inanıyorum. Ligde 2 galibiyet alan Avrupa kupası, 2 mağlubiyet alan küme düşme potasına giriyor. Biz seri galibiyetlerin başlangıcını bu hafta yapacağız inşallah."