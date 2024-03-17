Hikmet Karaman coşmak istiyor

Kaynak: AA
Hikmet Karaman coşmak istiyor
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman kazandıkları Sivasspor maçı sonrasında ilginç bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen, daha farklı şeyleri ortaya koyan bir takım görüntüsü vereceğiz." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maçın ilk 30 dakikasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, ilk devrenin son 15 dakikasında oyunun dışına çıkmaya başladıklarını belirtti.

"COŞMAK İSTİYORUZ"

Daha sonra tekrar oyunun kontrolünü ele aldıklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Aynı şey ikinci yarının başında ve sonuna kadar da devam etti. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları, oyun içerisinde takımımıza katkıları büyük. Biz o 30 dakikalık oyunu 70-80 dakikalara çekip hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen, daha farklı şeyleri ortaya koyan bir takım görüntüsü vereceğiz."

Kadrodaki 8-9 oyuncunun milli takıma gideceğini ve takım halinde çalışmayı çok beklediğini belirten Karaman, "Ama elimizde kalan oyuncularla hem rekabet ortamını sağlayıp hem de onları geliştirip tüm takım halinde daha farklı şeyler yapmalarını bekliyorum. Çünkü Alanya maçı, Trabzon maçı, Karagümrük, Konya deplasman ve içeride Sivas maçı. 5 maçı analiz ettiğimizde o 5 hafta içerisinde birlikte antrenman yapan, birlikte çalışan ve gelişen bir takımı bugün oyunda gördük." ifadelerini kullandı.

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