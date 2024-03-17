Hikmet Karaman coştu Bülent Uygun cevap verdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Hikmet Karaman coştu Bülent Uygun cevap verdi
Adana Demirspor 4-1'lik galibiyetin keyfini çıkarırken, Sivasspor'da büyük üzüntü yaşadı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından mutluydu.

Tecrübeli hoca, "Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları, oyun içerisinde takımımıza katkıları büyük. Biz o 30 dakikalık oyunu 70-80 dakikalara çekip hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen, daha farklı şeyleri ortaya koyan bir takım görüntüsü vereceğiz" diye konuştu.

Sivasspor cephesinde ise üzüntü hakimdi.

Teknik direktör Bülent Uygun, Adana Demirspor ve teknik direktör Hikmet Karaman'ı tebrik etti.

Tecrübeli hoca, "8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı. Ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyor. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir" yorumunu yaptı.

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