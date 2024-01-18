Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı

Kaynak: Haber Merkezi
Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı
Uzun süredir takım çalıştırmayan Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. Karaman'la görüşmelerin başladığı belirtildi.

Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktörlerden biri olan Hikmet Karaman, 2022'de Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra çalışmıyordu.

Karaman'ın geri dönüş için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

Adana Demirspor'un ligde aldığı kötü sonuçlardan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor'a elenmesinin ardından takımın başına Hikmet Karaman'ı geçirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Karaman'ın yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt verdiği, sözleşme imzalamak için Adana'ya davet edildiği belirtildi.

Adana'da yapılacak son görüşmenin ardından Karaman'ın büyük olasılıkla imzayı atacağı ve göreve başlayacağı bildirildi.

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