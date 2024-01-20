Hikmet Karaman takıma isyan etti. Beraberliği normal karşıladı

Kaynak: AA
Hikmet Karaman takıma isyan etti. Beraberliği normal karşıladı
Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 21. Haftasında Adana Demirspor MKE Ankaragücü’nü ağırladı.

Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Mavi Şimşekler başkent ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman oyuncularına isyan etti.

Takımdaki 20 gole doğrudan katkı yapmış oyuncu grubunun olmadığını söyleyen Karaman, “Çok kolay topları kaybettik, bunu da geliştirmemiz lazım, önümüzde bir Beşiktaş maçı var, bunun için de antrenman yapmak gerekiyor, dolayısıyla oyuna genel baktığımda belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz, beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz" dedi.

Karaman ayrıca, "Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı bir tablo da görebilirdik, en azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadele gösterdiler, ama oyun olarak asla yeterli değil" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Galatasaraylı Ndombele beyaz taytlı görüntüsü sonrası sessizliğini bozdu flaş bir paylaşım yaptı
Fatih Terim ne yapacağını bilemedi. Panathinaikos taraftarı otobüsün önünü kesti
Beşiktaş'ı 4-0 yenen Pendik şaşkın
Beşiktaş'ı 4-0 yenen Pendik şaşkın
Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendik yenilgisinin sorumlusunu Fernando Santos açıkladı: 'Utanç duyuyorum'
Arda Güler antrenmanda şaşkınlık yarattı. Ancelotti iki kere durdurmak zorunda kaldı
Kocaelispor lider Eyüpspor'u yıktı geçti
Son Haberler
Dorseye çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü Yaşam
Dorseye çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü
Şişli'de otomobil AVM'ye daldı, yürüyen merdivene saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Yaşam
Şişli'de otomobil AVM'ye daldı, yürüyen merdivene saplandı: 1'i ağır 3 yaralı
İtalya'da skandal. Milan kalecisi sahayı terk etti Spor
İtalya'da skandal. Milan kalecisi sahayı terk etti
İyi dirlik, bol harçlıkla oluyormuş!.. Yazarlar
İyi dirlik, bol harçlıkla oluyormuş!..
Gezeravcı FETÖ ve Erdoğan mağdurudur Yazarlar
Gezeravcı FETÖ ve Erdoğan mağdurudur
Sinan Ateş davası maskeleri düşürecek Yazarlar
Sinan Ateş davası maskeleri düşürecek
Bakalım bu paketten ne çıkacak? Yazarlar
Bakalım bu paketten ne çıkacak?