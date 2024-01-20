Hikmet Karaman takıma isyan etti. Beraberliği normal karşıladı

Trendyol Süper Lig’in 21. Haftasında Adana Demirspor MKE Ankaragücü’nü ağırladı.

Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Mavi Şimşekler başkent ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman oyuncularına isyan etti.

Takımdaki 20 gole doğrudan katkı yapmış oyuncu grubunun olmadığını söyleyen Karaman, “Çok kolay topları kaybettik, bunu da geliştirmemiz lazım, önümüzde bir Beşiktaş maçı var, bunun için de antrenman yapmak gerekiyor, dolayısıyla oyuna genel baktığımda belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz, beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz" dedi.

Karaman ayrıca, "Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı bir tablo da görebilirdik, en azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadele gösterdiler, ama oyun olarak asla yeterli değil" ifadelerini kullandı.