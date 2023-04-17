Hilafetçi imam Halil Konakçı bu sefer de Celal Şengör’ü hedef gösterdi

İnsanları hedef alarak açıklamalar yapan ve bu sebeple sıkça gündeme gelen imam Halil Konakçı bu sefer de Profesör Celal Şengör’ü hedef aldı.

Konakçı, sosyal medyada paylaşılan videoda Celal Şengör’ü hedef alarak şunları söyledi: ‘’İnsanları ateist yapan ben değilim. Kim ateist yapıyor çocukları biliyor musun? Televizyona çıkıp 'ben dışkımı yiyorum' diyen profesör makamında oturan o herif çocukları ateist yapıyor."

Halil Konakçı, daha önce yaptığı hilafet çağrıları ve kadınları hedef alan konuşmalarıyla gündem olmuştu.