Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere öfke kustu: “Ezikler!”

Yalova’da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, şarkıcı Hilal Cebeci menajerlere çok sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Cebeci, “O canım sesli Güllü’ye bir tane iş götürdünüz mü? Terbiyesizce şimdi görüntü olsun diye koca koca çelenkler göndermişsiniz. Terbiyesizler, ezikler.” diyerek öfkesini dile getirdi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün Yalova’daki trajik ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Cenazede sanatçının kızının feryatları yürekleri dağlarken, menajerlerin gönderdiği çelenkler tartışma konusu oldu.

Hilal Cebeci, menajerlere zehir zemberek sözlerle yüklendi:

“Şimdi Instagram’da Güllü’nün cenazesini gördüm de... O menajerler var ya o menajerler... Koca koca çelenkler göndermişsiniz. Hepinize yazıklar olsun. Sizin ne hakkınız var Güllü’ye çelenk göndermeye. Bir tane iş götürdünüz mü? Hep kendi sanatçılarınızı kollamadınız mı?”

“TERBİYESİZLER, EZİKLER”

“Bu işi tekelleştirmediniz mi? O canım sesli Güllü’ye bir tane iş götürdünüz mü? Terbiyesizce şimdi görüntü olsun diye koca koca çelenkler göndermişsiniz. Hepinizin ne olduğunu ben çok biliyorum. Terbiyesizler, ezikler.”

“DEĞMEZ SİZİN GİBİ İNSAHLARA”

“Hepinizin kim olduğunu da ifşalamak istiyorum da değmez sizin gibi insanlara. Siz kim olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Yaşarken değer vermiyorsunuz, ölünce çelenk gönderiyorsunuz, cenazeye gidiyorsunuz. Gittiniz mi bilmiyorum da. Terbiyesizler."

"KOSKOCA GÜLLÜ... ÇIKMA KATTA YAŞIYOR"

Rober Hatemo, Güllü’nün yaşam koşullarına dikkat çekerek, “Koskoca Güllü... Çıkma katta yaşıyor, farkında mısınız? O pencere buralarda (dizlerini gösteriyor). Her türlü şey olabilir” dedi.

“2 GÜN ÖNCE TELEFONLA KONUŞTUK”

Ünlü oyuncu Büşra Pekin ise duygularını, “Güllü ablam. 2 gün önce telefonla konuştuk. Böyle nasıl bir coşkuyla. Hani buluşup tanışacak, dertleşecektik. İnanılmaz üzgünüm” sözleriyle paylaştı.

HİLAL CEBECİ KİMDİR?

Hilal Cebeci, 4 Temmuz 1976’da İstanbul’da doğdu. Müzik kariyerine 1993’te kliplerle başlayan Cebeci, aynı yıl kurduğu fasıl grubuyla Polat ve Dedeman otellerinde sahne aldı.

1994’te Üsküdar Mithatpaşa Kız Meslek Lisesi’ni bitirdi, 1997’ye kadar Çubuklu Hayal Kahvesi ve Fayton Bar’da performans sergiledi.

1999’da Köylü Güzeli albümüyle büyük çıkış yaptı, Kral TV Müzik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı” seçildi.

“Köylü Güzeli”, “Bir Sen Birde Ben” gibi şarkılar hit oldu. 2001’de En Çok Ben Severim albümünde Doğuş’la düet yaptığı “Üzülürsün” ve “İnşallah” parçalarıyla başarısını sürdürdü.

2011’de “Panpiş” videolarıyla sosyal medyada fenomen oldu, 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Özür Dilersen (2012), Senden İyi Yaparım (2014), Fokur Fokur (2018) gibi single’ları yayınladı. Oyunculukta Cennet Mahallesi (2004), Biz Boşanıyoruz (2004) gibi dizilerde rol aldı.

2019’da sahneleri bıraktığını açıklasa da müzik üretimine devam etti. 2013’te evlendiğini 2019’da duyurdu.

2024’te göğüs kanseri teşhisi aldığını, ameliyat olacağını ve durumunun iyi olduğunu paylaştı. Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla gündemdedir.

