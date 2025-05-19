Hilal Cebeci'nin son hali olay oldu! Uzun süredir ortalarda yoktu

Aşk hayatıyla akıllarda yer edinen Hilal Cebeci'nin yıllar içerisindeki değişimi olay oldu.

HASTALIĞI SONRASI SEKTÖRDEN UZAKLAŞMIŞTI

Birçok TV şovu ve diziye de konuk olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıl açıkladığı hastalığının akabinde sektörden uzaklaştı.

Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti.

AMELİYAT OLDU

Ünlü isim ameliyat olarak sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı. Uzun bir süredir ortalıklarda görünmeyen Hilal Cebeci, son haliyle magazin manşetlerine gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanımakta zorluk çekti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.