Himalaya buzulları eriyor. Dünya tehdit altında

Editör: İsa Karaarslan

Nepal'li uluslararası bilim adamları yeni bir raporda, dünyanın en yüksek zirvelerinin yüzyılın sonuna kadar hacimlerinin %80'ini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ve milyonlarca insanı en kötü iklim senaryoları altında derin sonuçlarla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezi (ICIMOD) tarafından Salı günü yayınlanan rapor , batıda Afganistan'dan doğuda Myanmar'a kadar uzanan 1,6 milyon mil karelik (4,1 milyon kilometrekare) bir alanda iklim değişikliğinin etkisini inceledi.

Rapor, Hindukuş ve Himalaya sıradağları bölgesindeki buzulların 2010'larda önceki on yıla kıyasla %65 daha hızlı eridiğini ortaya koydu. Bu durumun daha yüksek sıcaklıkların şimdiden etkisini göstermeye başladığını göstermesiyle ile ilişkilendirildi.

2 MİLYAR İNSAN SUSUZ KALABİLİR

Rapora göre, bölgedeki 16 ülkede yaşayan 2 milyar insana tatlı su sağlayan 12 nehir, buzulların erimesiyle birlikte artık su sağlayamayacak.

Aynı grup 2019'da, ortalama küresel ısınmanın sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde olduğu en iyimser durumda bile bölgenin buzullarının en az üçte birini kaybedeceğini tespit eden bir rapor yayınlamıştı.

Son yayınlanan rapora göre, 1,5 ila 2 santigrat derece ısınmayla dünyanın en yüksek dağ bölgesi, hacminin %30 ila %50'sini 2100'e kadar kaybedecek.

Rapora göre, dünya 3 santigrat derece ısınmayı kırarsa, Doğu Himalayalar'daki Nepal ve Bhutan'daki buzullar buzlarının %75'ini ve sadece bir derece daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.