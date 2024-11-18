Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hakkari'de hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı öncesi 400 hindiyi satışa çıkardı. Hindiler, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış (40), yılbaşı öncesi hayvanlarını kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı planladığını belirtti.

Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Kanmış, yetiştirdiği 400 hindiyi yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

"BAKIMLARINI DA ÖZENLE YAPIYORUM"

Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz. İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

Hindi fiyatları dudak uçuklattı! Yılbaşı sofralarının vazgeçilmesi

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