Hindistan Borsası dalgalı seyirde

Önceki gün yüzde 1 yükselen endekste yatırımcılar, bu kazanımları realize etmeye yöneldi. Nifty 50 endeksi de 22.350 seviyesinde yatay kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil üreticilerine uygulanan gümrük vergilerini bir ay süreyle ertelemesi piyasalara bir miktar iyimserlik kazandırdı. Ancak özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, ekonomik yavaşlama endişelerini artırdı.

Hindistan’ın dış ticaret açığında rekor

ÇİN VERİLERİ VE TİCARET GERİLİMLERİ TAKİP EDİLİYOR

Çin’in Cuma günü açıklayacağı dış ticaret verileri öncesinde piyasalar temkinli bir seyir izlerken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi de yatırımcıları tedirgin ediyor. Öte yandan, Pekin’in 2025 yılı için yüzde 5’lik büyüme hedefi koyması piyasalarda pozitif bir hava yarattı. Bu gelişmeyle birlikte Nifty metal hisseleri yüzde 1,3 artış gösterdi. Asian Paints hisseleri yüzde 2,8 yükselirken, Tata Steel yüzde 1,6 değer kazandı. Buna karşılık Power Grid, ICT ve Maruti Suzuki hisselerinde yüzde 1'lik düşüş görüldü.