Hindistan Borsası'nda düşüş devam ediyor

Hindistan hisse senetleri haftanın ilk işlem gününde düşüş trendini sürdürdü. Sensex endeksi sabah saatlerinde 388 puan, yani %0,5 kayıpla 75.595 seviyesine gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesine indi. Nifty 50 endeksi de %0,5 değer kaybederek 22.900 seviyesinin altına düştü. Özellikle teknoloji, otomotiv ve emlak hisseleri piyasadaki negatif havayı güçlendirdi.

Nifty IT ve otomotiv endeksleri sırasıyla %0,9 ve %1,3 gerilerken, küçük ve orta ölçekli şirket hisseleri de %0,9 düşüş yaşadı. Küresel ticaretteki belirsizlikler ve yabancı yatırım fonlarından süregelen çıkışlar piyasalardaki baskıyı artırdı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarındaki yavaşlama da yatırımcı güvenini zayıflatıyor.

Hindistan Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Bu hafta Çin'de ana kredi faiz oranlarının belirlenmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayımlanması ve Fed yetkililerinin konuşmaları piyasa yönü açısından kritik olacak. Yatırımcılar, bu gelişmelerin küresel faiz politikalarına etkisini yakından takip ediyor.

Hindistan'da sabah saatlerinde en fazla kayıp yaşayan hisseler arasında Mahindra & Mahindra (%-3,6), ICICI Bank (%-1,6), Axis Bank (%-1,5), Bharti Airtel (%-1,2) ve Infosys (%-0,9) yer aldı.