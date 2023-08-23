Hindistan BRICS'in genişlemesini destekliyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 15. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler toplantısında, Hindistan'ın, BRICS'in genişlemesini tamamen desteklediğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Hindistan BRICS'in genişlemesini destekliyor

Hindistan Başbakanı Modi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler toplantısında konuştu.

Modi, son 20 yıllık sürecin BRICS ülkeleri için "uzun ve muhteşem bir yolculuk" olduğunu belirterek, "Bu yolculukta birçok başarıya imza attık. Yeni Kalkınma Bankası (NDB) küresel güney ülkelerinin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor." dedi.

Üye ülkeler arasındaki "yakın işbirliğini" daha da genişletmek amacıyla, uzay alanında işbirliği öneren Modi, "İleriye doğru bir adım atarak büyük bir uzay araştırma konsorsiyumu oluşturmayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Eğitim, teknoloji gibi alanlarda da işbirliği önerisinde bulunan Modi, toplumların geleceğini hazırlamak için teknoloji alanındaki çalışmaların önemini vurguladı.

Modi, "çeşitliliğin" Hindistan'ın en güçlü yönlerinden birisi olduğuna işaret ederek, "Hindistan'da bulunan herhangi bir sorunun çözümü bu çeşitliliğin testinden geçmiştir ve bu nedenle çözümler dünyanın herhangi bir yerinde kolaylıkla uygulanabilmektedir." diye konuştu.

Modi, Hindistan'ın BRICS'in genişlemesini tamamen desteklediğini bildirdi.

Ayrıca Modi, Hindistan'ın Afrika Birliği'nin (AfB) G20'ye daimi üyeliğini de önerdiğini aktararak, "Ortaklarımızın önerimizi destekleyeceğine eminim." ifadesini kullandı.

BRICS

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyor.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Safir dizisi fragmanı yayınlandı mı? Safir dizisi nerede çekiliyor? Keşfet
Safir dizisi fragmanı yayınlandı mı? Safir dizisi nerede çekiliyor?
TFF Milli Takım aday kadrosunu açıkladı Spor
TFF Milli Takım aday kadrosunu açıkladı
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında 10'u FETÖ'cü 13 kişi yakalandı Güncel
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında 10'u FETÖ'cü 13 kişi yakalandı
Avcılar'da otel odasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü Güncel
Avcılar'da otel odasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerliyor Güncel
Alevler Sarıcaeli köyünü sardı. Rüzgarın etkisiyle yangın ilerliyor
Kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Kremalı tavuk nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifinin malzemeleri neler?