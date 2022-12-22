22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan ile Çin, sınır anlaşmazlığı konusunda 17. tur görüşmeyi yaptı

Hindistan ile Çin, sınır anlaşmazlığı konusunda 17. tur görüşmeyi yaptı

Hindistan ile Çin'in Himalayalar'daki sınır ihtilafının çözümü için yürüttüğü görüşmelerin 17. turu, önceki gün Moldo-Çuşul hudut noktasının Çin tarafında yapıldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:41
Takip Et

Hindistan ile Çin, sınır anlaşmazlığı konusunda 17. tur görüşmeyi yaptı

Hindistan ile Çin, sınır anlaşmazlığı konusunda 17. tur görüşmeyi yaptı
+
Aa
-

Hindistan Savunma Bakanlığı, Kolordu komutanları düzeyindeki görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, tarafların iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan bölgede barış ve sükunetin sağlanması için yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada "İki ülkenin liderlerinin belirlediği doğrultuda kalan sorunların çözünün en kısa sürede çözüme kavuşturulması için meselelerin dürüst ve derinlemesine görüşüldüğü" bilgisi verildi.

11 Mart'ta yapılan 15. tur görüşmelerde, Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağlandığı bildirilmişti.

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çinplatolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
7
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.