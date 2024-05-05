Galatasaray tarihine geçti gözünü Fenerbahçe efsanesi Alex'e dikti. Sen neymişsin be Icardi

Galatasaray'ın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi durdurulamıyor. Sivasspor müsabakasına kadar son 6 lig maçında 7 gol atan Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Üst üste 7 müsabakada 9. kez topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 gole ulaştı.

İki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Mauro Icardi, Sivasspor maçında 2 gol atmasının yanı sıra 1 de asist yaptı. Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asist yapan Maur Icardi, 42 gol katkısına ulaştı.

Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.

Mauro Icardi, Sivasspor maçının ardından çok mutluydu. Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çeken Icardi, "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık." dedi.

Arjantinli yıldız, şampiyonluk konusunda da iddialı bir mesaj gönderdi: "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı."