Kıyafetlerini bariyerlere asıp çırılçıplak yürüdü

Kaynak: Haber Merkezi
Kıyafetlerini bariyerlere asıp çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de bir şahıs, kıyafetlerini bariyerlere asıp çıplak şekilde dolaşınca, o anlar seyir halindeki bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. İşte o ilginç görüntüler!

Kocaeli'de yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir şahıs, kıyafetlerini bariyerlere asarak çıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. O anlar, seyir halindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından olayın yaşandığı bölgede tepkiler yükseldi ve şahsın durumuyla ilgili araştırmalar başlatıldı. Çıplak şekilde dolaşan şahsın ne amaçla böyle bir davranışta bulunduğu. ise henüz netlik kazanmadı. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak tartışma konusu oldu

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