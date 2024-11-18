Hindistan, Malezya ile 1 - 1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü

Hindistan, Hyderabad’daki GMC Balayogi Gachibowli Stadyumu’nda Malezya ile karşı karşıya geldi. Maçta Malezya adına Paulo Josue’nun erken gelen golüyle geriye düşen Hindistan, ikinci yarıda Rahul Bheke’nin golüyle skoru eşitledi. Ancak galibiyet için yeterli bir performans sergileyemedi.

Teknik direktör Manolo Marquez’in yönetiminde sahaya çıkan Hindistan, şimdiye kadar oynadığı dört maçta da galip gelemedi. Intercontinental Cup’ta Mauritius ile 0-0 berabere kalan ekip, Suriye’ye 3-0 yenilmişti. Son dostluk maçında ise Vietnam karşısında 1-1’lik bir beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

2024’teki kötü gidişatı sona erdirmek isteyen Hindistan, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Bu sonuç, teknik ekip üzerindeki baskıyı artırırken takımın gelecekteki performansı merakla bekleniyor.