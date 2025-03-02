Hindistan ve ABD'den ramazan mesajları

Kaynak: AA
Hindistan ve ABD'den ramazan mesajları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ramazanın gelişini kutladı.

Hindistan Başbakanı Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının toplumumuza barış ve huzur getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Ramazanın merhamet ve huzuru hatırlattığını belirten Modi, "Bu mübarek ay, tefekkür, şükür ve ibadeti simgeliyor." görüşünü paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da yazılı açıklamasında, ramazanın içe dönüş ve cömertlik zamanı olduğunu vurguladı.

Rubio, ramazanda insanların bir araya gelerek kardeşlik ve barış içinde iftar yaptıklarını belirtti.

Son Haberler
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Antalya'da feci kaza! Ağaca çarpıp takla attı
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...
Oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama: 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz!
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı
Uzmanından aç karnına ilaç kullanacaklara uyarı