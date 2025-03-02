Hindistan ve ABD'den ramazan mesajları

Hindistan Başbakanı Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının toplumumuza barış ve huzur getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Ramazanın merhamet ve huzuru hatırlattığını belirten Modi, "Bu mübarek ay, tefekkür, şükür ve ibadeti simgeliyor." görüşünü paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da yazılı açıklamasında, ramazanın içe dönüş ve cömertlik zamanı olduğunu vurguladı.

Rubio, ramazanda insanların bir araya gelerek kardeşlik ve barış içinde iftar yaptıklarını belirtti.