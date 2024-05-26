Hindistan’da çocuk hastanesinde yangın. 6 bebek öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da çocuk hastanesinde yangın. 6 bebek öldü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan çocuk hastanesinde yangın çıktı. Yangın sonucunda 6 bebek yaşamını yitirdi.

Hindistan’da çocuk hastanesinde yangın çıktı. Başkent Yeni Delhi’de bulunan hastanede çıkan yangında, tedavi gören 12 bebekten 6’sı hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri kurtarılan 6 bebeğin çevre hastanelere sevk edildiğini ve bebeklerden birinin solunum cihazına bağlandığını iletti.

Polis ekipleri, hastanenin sahibinin kaçtığını aktarırken Delhi itfaiye müdürü Atul Garg, yangının hastanedeki oksijen tüplerinin patlamasıyla birlikte çok hızlı bir biçimde yayıldığını ifade etti. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal da “Olayın nedeni araştırılıyor. Bu ihmalden kim sorumluysa cezasız kalmayacak” ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise olay hakkında, “Delhi'deki bir hastanede meydana gelen yangın trajedisi yürek parçalayıcı” açıklamasında bulundu.

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