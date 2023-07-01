Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı,25 kişi yanarak can verdi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Pune'ye doğru seyreden bir otobüs, gece yarısı bir otoyolda bariyerlere çarpıp devrilerek alev aldı.

Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı,25 kişi yanarak can verdi

Korkunç kazada 3'ü çocuk olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Otobüsten kurtulamayanların çoğunun öldüğü bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti ve yerel makamların gerekli desteği vereceğini söyledi.

Hindistan'da trafik kazaları sıkça yaşanıyor.

Ülkede her yıl yaklaşık 110 bin kişi trafik kazalarında ölüyor.

Kazaların nedenleri arasında dikkatsiz sürüş, kötü yol koşulları ve eski araçlar sayılıyor.

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