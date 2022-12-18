Oyuncu Wilma Elles Hint dansı performansı ile ayakta alkışlandı

Türkiye’yi birçok uluslararası film ve festivallerden temsil eden güzel oyuncu Wilma Elles, son olarak Hindistan’da düzenlenen Khajuraho İnternational Film Festivali’ne katıldı.

Khajuraho International Film festivalinde Wilma Elles Eyalet Başkanı Gouvernor Mangubhai C. Patel Madhya Pradesh dan (72 Milyon vatandaşı temsil eden) bir onur ödülü aldı

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Hint dansı gösterisiyle beğeni topladı

Elles, ayrıca geceye renkli bir sahne şovu ile damga vurdu. Oryantal ve Hint stili dans gösterisiyle festivale katılan Elles, alanda bulunan 40 bin kişiyi coşturdu. Başarılı sahne performansından sonra seyirci tarafından uzun bir süre ayakta alkışlanan Wilma Elles büyük bir ilgi odağı oldu.

Festivalde birçok Bollywood yıldızıyla bir araya gelen ünlü oyuncu Wilma Elles, Hindistan’ın ulusal ve yerel basınında geniş yer buldu.