Hindistan'da heyelan sonrasında dağ yere indi

Hindistan’ın Himalaya Bölgesine bağlı Himaçal Pradeş bölgesinde toprak kayması yaşandı. Bölgenin Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda heyelan’ın olduğu bölgede bulunan büyük bir binanın bölge yönetimi tarafından 2 gün önce boşaltıldığını aktardı. Heyelan esnasında 8 bina zarar gördü.

Haziran ayının başlangıcından bu yana bölgede ülkede devam eden aşırı yağışlar sonrasında defalarca heyelan yaşandı. Eyalet Afet yönetimi yetkililerinin açıklamalarına göre sadece haziran aynın başlangıcından bu yana heyelanlar dolayısıyla 361 kişi yaşamını yitirdi, 342 kişi de yaralandı.