Hindistan'da inekler Türkiye'de köpeklere dokunulamaz mı? Hastane içinde pireli köpek

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'da inekler Türkiye'de köpeklere dokunulamaz mı? Hastane içinde pireli köpek
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, pireli bir sokak köpeği görüntülendi.

İzmir’de bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, pireli olduğu fark edilen bir sokak köpeği görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, köpeğin hijyenik olması gereken hastanenin içindeki Kardiyoloji Servisi ve Koroner Yoğun Bakım alanının önünde yerde bulunduğu görüldü.

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Pireli olduğu fark edilen ve yerde yatarken cep telefonu kamerasıyla kayda alınan köpeğin, hastanenin içinde olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir sağlık kurumunun içinde pireli sokak köpeğinin bulunması, halk sağlığının nasıl tehdit edildiğini gözler önüne serdi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kısa süre içinde gündem yarattı.Vatandaşlar söz konusu görüntülere yorum yağdırıp tepkilerini ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-05-14-101525.pngSORUN BÜYÜYOR

Başıboş köpek sorunu, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Vatandaşlar, sayıları oldukça fazla artan ve çeteleşip insan sağlığını tehdit eden sokak köpeklerine karşı, insani bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

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