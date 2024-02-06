Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı

Kaynak: İHA
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kaçak olarak iletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Harda bölgesinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında yerel saatle 11.00 sıralarında patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı.

Patlamanın sesi kilometrelerce uzaklıktan duyulurken, yakınlardaki ev ve dükkanların camları kırıldı, bölge sakini can havliyle kaçıştı. Faciada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlama nedeniyle 60 evde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Söndürme çalışmaları 50'den fazla itfaiyeciyle devam ederken, çok sayıda kişinin fabrikada mahsur kaldığından endişe ediliyor.

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