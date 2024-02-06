Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kaçak olarak iletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.