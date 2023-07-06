Hindistan'da Kast sisteminin rezaleti. Alt tabakadaki Hindu'nun üzerine pisledi

Hindistan’da iktidar partisi Bharatiya Janata liderlerinden birisi olduğu iddia edilen bir kişi, alt tabakada olan bir Hindu’nun üzerine pisledi.

Hindistan'da Kast sisteminin rezaleti. Alt tabakadaki Hindu'nun üzerine pisledi

Editör: Ersoy Özdem

Kast sisteminin devam ettiği Hindistan’da, iktidar partisi liderlerinden birisi olduğu iddia edilen şahsın, Kast sistemi (Sınıf Sistemi)’ne göre alt tabakada olduğu iddia edilen bir Hindu’nun üzerine işediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Üzerine işeyen sahsın ağzında sigara ve sokak ortasında rahat hareket etmesi, videoyu çekenin bu insanlık dışı uygulamaya hiçbir şekilde müdahale etmemesi ve alt tabakadan olduğu iddia edilen şahsın da hiçbir şekilde karşı müdahalede bulunmaması gelen yorumlar arasında.

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