Hindistan'da maymunlar 6 yaşındaki kızı cinsel istismardan son anda kurtardı

Hindistan Baghpat kentinde 6 yaşındaki kız çocuğu bir grup maymun sayesinde kurtarıldı. Orta yaşlı bir adam tarafından cinsel saldırı girişimine uğrayan kız çocuğu hakkında cinsel istismara yönelik suç duyurusunda bulunuldu.

MAYMUNLAR KOŞTU ADAM KAÇTI

Kızın anne ve babası tarafından açıklananlara göre 21 Eylül tarihinde 6 yaşındaki kızları orta yaşlı bir adam tarafından metruk bir binaya götürüldü ve kıyafetleri zorla çıkartıldı. Sapık adam tam kıza cinsel istismarda bulunacakken civardaki bir grup maymun adama doğru koştu ve adam olay yerinden kaçmak zorunda kaldı.

MAYMUNLAR ARAYA GİRMESE ÇOCUĞUM ÖLMÜŞ

Kız çocuğu eve koştu ve başına gelenleri anne babasına anlattı. Kızın annesi konu hakkında şu şekilde konuştu:

“Kızım dışarıda oynarken zanlı onu alıp götürmüş. Adam yakındaki kamera kayıtlarında kızımla birlikte dar bir sokakta yürürken görülüyor. Ancak henüz kimliği tespit edilemedi. Ayrıca çocuğumu beni öldüreceği yönünde tehdit etti... Maymunlar araya girmeseydi kızım şimdiye kadar ölmüş olurdu”

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Olayı araştıran bir polis memur Hindistan basınına yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını ve ebeveynlerin şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını açıkladı. Polis memuru zanlıyı yakalamak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

BAŞKA KÖYDE YAŞIYORMUŞ

Ekiplerin incelediği kamera kayıtlarında şüpheli şahsın küçük kızı zorla götürdüğü görülmüş. Bununla beraber polis ekipleri şahsın başka bir köye ikamet ettiğini açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri ayrıca adamın kızı önce ibadethane olarak kullanılan bir binanın yakınındaki sokağa, ardından da terk edilmiş bir eve götürdüğünü ve burada cinsel saldırıda bulunduğu söyledi. Kız da ailesine, adamın kendisine direnmesi halinde kendisini ve aile üyelerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme yürütüyor.