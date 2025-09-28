Hindistan’da miting alanında izdiham! 38 kişi öldü, 58 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Hindistan’da Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi’nin düzenlediği mitingde izdiham yaşandı. 38 kişi öldü 58 kişi yaralandı. 10 bin kişilik kapasiteli alana 120 bin kişi sığındı. Can pazarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha miting düzenledi. 10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına yaklaşık 120 bin kişi gidince alanda izdiham yaşandığı bildirildi. Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur'daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

