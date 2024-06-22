Hindistan’da sel felaketi: 27 ölü

Assam eyaletinde şiddetli yağışlar ve seller büyük bir insanî krize yol açtı. Hindustan Times'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA) kaynaklı haberine göre, yaklaşık 390 bin kişi bu doğal felaketten olumsuz etkilendi.

ASDMA yetkilileri, sellerde hayatını kaybeden 27 kişiden 7'sinin Karimganj bölgesinden olduğunu bildirdi. Barpeta bölgesinde ise 7 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu botun alabora olması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Assam eyaleti yetkilileri, felaketten etkilenen bölgelerde 17 farklı noktada 245 geçici yardım kampı kurduklarını açıkladı. Şu ana kadar yerlerinden edilen yaklaşık 171 bin kişiden 15 bin 160'ının bu kamplara yerleştirildiği ifade edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) verilerine göre, Assam eyaletine 1-19 Haziran tarihleri arasında normal mevsim yağışının yüzde 50 üzerinde yağış düştü.

Bu doğal afet, bölgedeki insanların güvenliği ve yaşam standartlarını tehdit ederken, yetkililerin acil müdahaleleriyle afetzedelerin ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılıyor.