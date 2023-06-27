Hindistan'da sel ve toprak kayması: 9 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Eyalette 301 yol trafiğe kapanırken, 140 trafoda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 303 hayvan telef oldu. Eyaletteki bazı otoyollar trafiğe açılırken, Mandi ve Kullu bölgelerinde karayolunun kapanması nedeniyle Pazar akşamından bu yana turistlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Himachal Pradesh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların maliyetinin yaklaşık 30 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 365 bin 830 dolar) olarak tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji ajansı, 1 Temmuz'a kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım düşmesi ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

(İHA)