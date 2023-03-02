Hindistan yanıyor. Son 122 yılın en sıcak şubat ayı

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), şubat ayı hava sıcaklıklarının önceki yıllarla karşılaştırmalı bir analizini paylaştı.

Bu analizde paylaşılan verilere göre, şubat ayındaki ortalama maksimum sıcaklık, IMD’nin hava durumu kayıtlarını tutmaya başladığı 1901 yılından bu yana en yüksek seviye olan 29.54 derece oldu. Meteoroloji ofisi, ülkenin şubat ayında normalden yüzde 68 daha az yağış aldığını söyledi.

Yetkililer, yaptıkları uyarıda: “mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ülkenin doğusu, kuzeydoğusu ve merkezini” etkisi altına alacağını öngördüklerini kaydetti.

IMD, hafta başında 2023 için sıcak dalgası uyarısı yapmış, daha sonra bu uyarıyı kaldırmıştı.

YENİ BİR GIDA KRİZİ KAPIDA

Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan, geçen yıl, aşırı sıcakların tarım ürünlerini vurması nedeniyle buğday ihracatına kısıtlama getirmişti. Öte yandan, sıcak dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırırken geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Reuters‘e konuşan büyük ölçekli bir tüccar, “Buğday mahsulü, daha yüksek sıcaklık nedeniyle zaten strese tanık oluyor. Daha sıcak bir mart ayı, kesinlikle verim kaybına yol açacaktır” dedi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı da dün tüm eyaletlere ve birlik bölgelerine gönderilen bir mektupta, “Sıcaklıklar ülkenin bazı yerlerinde zaten olağandışı yüksek seviyelere ulaştı” uyarısında bulundu. Mektupta hükümetin, ülke çapındaki sağlık kurumlarını “sıcaklık ile ilgili sağlık eylem planları” uygulaması” istendi.