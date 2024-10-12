Hindistan'da tren faciası: 12 ölü 19 yaralı

Hindistan'da tren faciası...Yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu 12 vagon raydan çıktı. Kaza sırasında 12 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.
Kaza, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yaşandı. İlk belirlemelere göre kazanın nedeninin yolcu treninin yanlış hatta girmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.
Olay yerine ulaşan yardım ekipleri, hurda yığınına dönen trenin enkazından 12 kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralanan 19 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.