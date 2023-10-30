Hindistan’da tren kazası: 10 ölü 27 yaralı

Hindistan’da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hindistan’da tren kazası: 10 ölü 27 yaralı

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Vishakhapatnam-Palasa yolcu treni, Visakhapatnam-Ragada yolcu trenine arkadan çarptı. Kazada, 4 vagon raydan çıkarken, sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yetkililer, ön soruşturma kapsamında kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın dördüncü büyük tren ağına sahip olan Hindistan’da, Orissa eyaletine bağlı Balasore'da 2 Haziran’da 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada, 292 kişi hayatını kaybetmiş, 3 demiryolu çalışanı polis tarafından tutuklanmıştı.

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