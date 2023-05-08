Hindistan'da tur teknesi battı: En az 22 kişi öldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde turistleri taşıyan tekne alabora oldu. En az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da tur teknesi battı: En az 22 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde çift katlı bir turist teknesinin alabora olması sonucu en az 22 kişi boğuldu.

Malappuram ilçesinin polis şefi Abdul Nazar, teknenin aşırı kalabalık olduğu için sahil kasabası Tanur açıklarında alabora olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun, okul tatilindeki çocuklar olduğu bildirildi. Teknenin çamur içerisine saplanıp kaldığı için henüz tam olarak çıkarılamadığı, bu sebeple de ölü sayısının artabileceği açıklandı.

Tanur polis karakolundan bir polis memuru, "15'i kadın, 7'si erkek olmak üzere 22 ceset bulduk" dedi. Hastanede de 6 kişinin olduğu bilgisini verildi.

Kaza anında teknede 30-40 kişi olduğu tahmin ediliyor.

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