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Tam 382 tane çıkarıldı. Doktorlar gözlerine inanamadı

Hindistan’da Yashoda Bai adlı kadın sırt ağrısı nedeniyle gitti, safra kesesinden 382 tane taş çıkarıldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:35
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Hindistan’da Yashoda Bai adlı kadının safra kesesinden 382 tane taş çıkarıldı

Tam 382 tane çıkarıldı. Doktorlar gözlerine inanamadı
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Elde edilen bilgilere göre, Hindistan'da Yashoda Bai adlı hasta, sırtında şiddetli ağrı yaşadıktan sonra bir şeylerin ters gittiğini ilk kez fark etti. Ayrıca göğüs ağrısı çekiyordu ama sebebinin farkında değildi.

Safra kesesinin insan çakıl çeşmesi gibi taşlarla dolu olduğunu bilmiyordu. Başlangıçta ağrı kesici için yerel bir doktora başvurdu, ancak ailesi sorunun kökenine inmek için onu hastaneye götürmeye karar verdi.

382 TANE TAŞ

Mynet’te yer alan bilgilere göre, sonraki bir sonografi taraması, Bai'nin mesanesinin safra kesesinde 382 taş barındırdığını ortaya çıkardı - bazılarının çapı 1 santimetreye kadar çıktı. Safra taşları "safra kesenizde oluşabilen sertleşmiş sindirim sıvısı birikintileridir." Genellikle safranın kolesterol seviyeleri çok yükseldiğinde ve aşırı kolesterol, bir kum tanesinden daha küçükten bir golf topu kadar büyüklüğe kadar değişebilen sert birikintiler oluşturduğunda ortaya çıkarlar.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Bu arada, bazı insanlar bu kaya benzeri casuslardan yalnızca birini geliştirirken, diğerleri aynı anda birden fazla üretebilir. Neyse ki, doktorlar iki saatlik bir operasyon sırasında kadının tüm safra taşlarını ve safra kesesini tek tek çıkardılar. Eşlik eden grafik görüntüler, cerrahların hastanın organını çekerek açtığını ve çıkan taşları çakılları tüyler ürpertici çelik bir kaba koyduğunu gösteriyor. Bai şu anda prosedürün ardından iyileşiyor. 2018 yılında başka bir Hintli hastanın da safra kesesinden 2.350 taş çıkartılmıştı.

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