Hindistan’daki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi

Hindistan’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Sikkim ve Batı Bengal eyaletlerinde 42 kişi hayatını kaybetti, 142 kişi ise kayıp.

KAYNAK: İHA
Hindistan’daki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi

Sikkim ve Batı Bengal’de sel baskınları

Olay, Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim ve Batı Bengal eyaletlerinde meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taştığı, yolların ve köprülerin hasar gördüğü, evlerin sular altında kaldığı bildirildi. Bölgede yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kurtarma ekipleri çalışıyor

Hükümet yetkilileri, kurtarma ekiplerinin Sikkim’de 20, Batı Bengal’de ise 22 cansız bedene ulaştıklarını açıkladı. Can kaybının 42’ye yükseldiği belirtildi. Kayıp olarak bildirilen 142 kişiden 15’inin ordu personeli olduğu kaydedildi. Kurtarma çalışmalarının havanın iyileşmesiyle hızlandığı ifade edildi.

Meteoroloji uyardı

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Sikkim ve Batı Bengal’de yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Bölgede yaşayanlara sel ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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