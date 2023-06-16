Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi

Hindistan'ın doğusunda üç trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 290'a ulaştı. Kazanın nedeni olarak sinyal hatası gösteriliyor.

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi

Odisha eyaletindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında 3 Haziran'da yaşanan kazada, bir yolcu treni raydan çıkarak park halindeki bir yük trenine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar bitişikteki raylara savruldu ve başka bir yolcu treniyle kafa kafaya geldi.

Kazada 900'den fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si daha hayatını kaybedince ölü sayısı 290'a yükseldi. Kazada hayatını kaybedenler için eyalette bir günlük yas ilan edildi.

Demir yolları yetkilileri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, kazaya sinyal hatasının sebep olduğu belirtildi. Coromandel Express adlı yolcu trenine önce geçiş izni verildiği ancak daha sonra iptal edildiği ancak trenin ana hatta girdiği ve yük treniyle çarpıştığı ifade edildi. Sinyalin neden iptal edildiği ise henüz açıklanmadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan etkilenenlere destek olunması için talimat verdi. Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan da taziye mesajları yayınladı.

Kazanın Hindistan Demiryolları'nın tarihindeki en ölümcül üçüncü kaza olduğu söyleniyor .

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