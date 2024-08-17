Hindistan'ın ilk elektrikli mikro otomobili tanıtılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'ın ilk elektrikli mikro otomobili tanıtılacak

Hindistanlı bir baba ve oğul tarafından üretilen EV türü araç çok yakında kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Hint otomobil endüstrisi yakında kategoriye yeni bir katılımcıyla tanışacak: Robin adı verilen, üreticilerin bir motosiklet kadar manevra kabiliyetine sahip olduğunu söylediği iki kişilik bir EV olan 'elektrikli mikro otomobil'.

Baba-oğul ikilisi tarafından kurulan Indore merkezli bir firma olan Wings EV, CEO ve kurucu ortak Pranav Dandekar'ın söylediğine göre, "sıfır kirlilik, daha az sıkışıklık ve daha az yol alanıyla kişisel işe gidip gelmeyi" kolaylaştırmak için Nisan 2025'te Bengaluru'da Robin'i tanıtacak.

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