Hint keneviri yetiştiren kadından ilginç savunma: Suladım büyüdü

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları kontrollerde bir evin bahçesinde ağaç boyunda Hint keneviri ele geçidi. Ev sahibi kadın ise kendisini 'Ben sadece suladım' diyerek savundu.

Hint keneviri yetiştirildiğine dair ihbarı değerlendiren polis 42 yaşındaki H.K. (42) ile 38 yaşındaki S.K'nın evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ile karşılaştı. 10 adet suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

