Hint keneviri yetiştiren kadından ilginç savunma: Suladım büyüdü

Kaynak: İHA
Hint keneviri yetiştiren kadından ilginç savunma: Suladım büyüdü

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçilirken ev sahibi kadının, "Burada ekili duruyorlardı. Ben sadece su döktüm büyüdüler" diyerek yaptığını savunma pes dedirtti.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları kontrollerde bir evin bahçesinde ağaç boyunda Hint keneviri ele geçidi. Ev sahibi kadın ise kendisini 'Ben sadece suladım' diyerek savundu.

aw251153-03.jpg

Hint keneviri yetiştirildiğine dair ihbarı değerlendiren polis 42 yaşındaki H.K. (42) ile 38 yaşındaki S.K'nın evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ile karşılaştı. 10 adet suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

İlgili Haberler
İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı
İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Kazdağları'nda ay manzarası büyüledi
Kazdağları'nda ay manzarası büyüledi
Sahte evrakla araçlara ruhsat düzenleyen 17 şüpheli tutuklandı
Sahte evrakla araçlara ruhsat düzenleyen 17 şüpheli tutuklandı
Son Haberler
130 Haneli köye 3 milyon TL'lik fatura kesildi! Sayaç okumayan yetkililer telefonlara çıkmadı Gündem
130 Haneli köye 3 milyon TL'lik fatura kesildi! Sayaç okumayan yetkililer telefonlara çıkmadı
Dolar biriktirenlere kara haber. Bu gelişme kuru altüst edecek Ekonomi
Dolar biriktirenlere kara haber. Bu gelişme kuru altüst edecek
ÇAYKUR'dan üreticilere kötü haber Ekonomi
ÇAYKUR'dan üreticilere kötü haber
İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı Dünya
İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti Dünya
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti
Uzman isim il il saydı, 'idari izin şart' dedi. Sıcaklıklar bu hafta sağlığı tehdit edecek Gündem
Uzman isim il il saydı, 'idari izin şart' dedi. Sıcaklıklar bu hafta sağlığı tehdit edecek