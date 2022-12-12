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Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinde iki ülke arasında çatışma yaşandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 20:55
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Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı

Hint ve Çin birlikleri arasında ihtilaflı sınır bölgesinde çatışma yaşandı
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ANI News'in haberine göre, 9 Aralık'ta iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca yaşanan çatışma sonucunda iki tarafın birliklerinde de yaralananlar oldu.

Hindistan'ın bölgedeki komutanı "barışı ve sükuneti yeniden tesis etmek" için konuyu görüşmek üzere Çinli mevkidaşıyla bir toplantı düzenledi.

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinden karşılıklı asker çekme süreci 14 Eylül’de tamamlanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, çekilme kararının, temmuzda iki ülke arasında kolordu komutanları düzeyindeki 16'ncı tur görüşmelerde alındığı aktarılmıştı.

Çekilmenin ardından, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın batı bölümünde Mayıs 2020'de taraflar arasında sürtüşmeye sebep olan tüm bölgeler terk edilmiş oldu.

Taraflar daha önce Galvan Vadisi ile Ladak bölgesinin doğusundaki Pangong Gölü'nün iki yakasındaki birliklerini çekmişti.

Çekilme süreci, bölgelerde oluşturulan askeri tesis ve altyapı unsurlarının imha edilmesini de içeriyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

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