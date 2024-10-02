Hipersonik, Balistik, Fettah füzeleri en çok merak edilenler arasına girdi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere, ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını açıkladı.

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füzeler, belirli bir hedefe ulaşmak için atmosferin hem içinde hem de dışında hareket eden uzun menzilli roket sistemleridir. Fırlatma sırasında roket motorları tarafından itilen bu füzeler, genellikle balistik bir yörünge izlerler. Balistik füzeler, nükleer, kimyasal veya biyolojik savaş başlıkları taşıyabilirler ve tek bir başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak farklı hedeflere yönlendirebilirler.

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler, ses hızının beş katından (Mach 5) daha hızlı hareket eden ileri teknoloji silah sistemleridir. Bu füzeler, yüksek hızları sayesinde hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi ve durdurulması oldukça zordur. Hem balistik hem de seyir füzesi olarak tasarlanabilen hipersonik füzeler, genellikle yüksek manevra kabiliyetine sahiptir ve bu da onları daha etkili kılar.

FETTAH FÜZESİ NEDİR?

Fettah füzesi, İran tarafından geliştirilen bir hipersonik füzedir. Bu füze, ses hızının 13 ila 15 katı hızla (Mach 13-15) hareket edebilir ve yaklaşık 1400 kilometre menzile sahiptir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından tasarlanan Fettah füzesi, 6 Haziran 2023 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılımıyla tanıtılmıştır.