Hipodromda trajik ölüm: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kanada'nın New Brunswick eyaletine bağlı Woodstock kasabasında bulunan Connell Park Hipodromu'nda 14 Haziran Cumartesi günü meydana gelen elim bir olayda, üç yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Talihsiz kaza, sezonun ilk at yarışı etkinliği sırasında yaşandı. Yerel saatle 13:25 sularında gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan ilk yardım ekipleri, başlangıç kapısının çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğu hızla Upper River Valley Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

KAZANIN DETAYLARI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

CBC News ve CTV News'in haberlerine göre, olay, koşum takımı yarışlarında atları düzgün bir başlangıca yönlendirmek için kullanılan ve daha sonra pistten çekilen başlangıç kapısının bir pikap kamyon tarafından tribüne çekildiği sırada meydana geldi. Woodstock Polis Teşkilatı Şefi Yardımcısı Simon Watts, düzenlediği basın toplantısında ilk bilgilerin trajik bir kazayı işaret ettiğini belirtti. Watts, polisin soruşturmayı tamamladığını ve olayın yarış pistinin sahibi olan Woodstock Kasabası'na devredildiğini Pazartesi günü açıkladı. Watts ayrıca, New Brunswick Koroner Hizmetleri ve Atlantik Eyaletleri Koşum Yarışı Komisyonu'nun da kendi soruşturmalarını yürüteceğini ifade etti ancak kimsenin suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda yorum yapmadı.

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GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI

Woodstock Kasabası, 17 Haziran Salı günü Connell Park Hipodromu için yayımladığı güvenlik incelemesinde, "hayal edilemez kayıp" nedeniyle etkilenen herkese başsağlığı diledi. Kasaba yetkilileri, gelecekteki etkinlikler öncesinde kapsamlı bir inceleme yapacaklarını ve planlanan etkinliklerin organizatörleriyle "tedbir amacıyla" iletişime geçileceğini duyurdu. Woodstock Belediye Başkanı Trina Jones, güvenlik incelemesinde yer alan açıklamasında, "Toplum etkinliklerini düzenlemek için gösterilen muazzam çabayı, zamanı ve kaynakları anlıyoruz. Bu süreçte etkinlik ortaklarımızı desteklemeye kararlıyız. Aynı zamanda, halkı korumak ve gelecekteki kazaları önlemek için gerekli özenin gösterildiğinden emin olmalıyız" dedi.

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YARIŞ CAMİASINDAN DESTEK VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Connell Park Hipodromu, Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada, çocuğun ailesine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yarış pisti yetkilileri, "Dün gece pistimizde trajik bir kaza yaşandığını çoğunuz biliyorsunuz. Woodstock Sürüş Kulübü, bu inanılmaz zor zamanda ailenin beklenmedik masraflarına yardımcı olmak için bağış kabul ediyor" ifadelerine yer verdi. At Yarışı New Brunswick Başkanı Dr. Mitchell Downey, Standardbred Canada aracılığıyla yaptığı açıklamada, "14 Haziran'daki trajik olaylar tüm yarış camiasını derinden üzdü. Tüm katılımcılarımız adına en derin taziyelerimizi sunarız. Ayrıca herkesten bu en zor zamanda aileyi düşüncelerinde ve dualarında tutmalarını rica ediyoruz" dedi.